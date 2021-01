Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Ergotherapiepraxis - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Wie der Polizei bekannt wurde, kam es im Stadtgebiet Varel in der Menckestraße zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine dortige Ergotherapiepraxis. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat vom 21.01.2021, gegen 20.00 Uhr und 22.01.2021, gegen 03.00 Uhr, ereignet haben. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Verglasung eines im Erdgeschoss befindlichen Fensters. Ins Gebäudeinnere gelangte der Täter offenkundig nicht. Möglich ist, dass der oder die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört wurden. Glücklicherweise erlangte der Täter kein Diebesgut, richtete aber einen ordentlichen Sachschaden an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen. (04451-923115)

