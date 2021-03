Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel:Werkzeug aus Transporter gestohlen; Walsrode: Papiertonne angesteckt; Schneverdingen:Graffitis am Bahnhofsgebäude; Schwarmstedt:Fußgänger angefahren

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.03.2021 Nr. 1

23.03./ Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bad Fallingbostel: An einem, in der Straße Am Wiethop, abgestellten Mercedes-Kleintransporter wurde in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eingeworfen. Die Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug anschließend eine Motorflex. Der Schaden wird mit 1400 Euro beziffert.

23.03. Papiertonne angesteckt

Walsrode: Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, brannte auf einem Hinterhof in der Poststraße eine Papiertonne nieder. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Walsrode gelöscht. An angrenzenden Garagen entstand leichter Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonne mutwillig in Brand gesetzt wurde. Hinweise dazu nimmt die Polizei Walsrode, Tel. 05161/984480, entgegen.

24.03./ Graffitis am Bahnhofsgebäude

Schneverdingen: Bereits am 16.03.21 beschädigten Unbekannte das Bahnhofs- sowie ein Nebengebäude an mehreren Stellen durch Farbschmierereien. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schneverdingen, 05193/982500, zu melden.

23.03./Fußgänger angefahren

Schwarmstedt: Am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Mönkeberg zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 71-Jähriger aus Steimbke wurde auf dem Weg zu seinem Fahrzeug von einer 77-jährigen Kraftfahrzeugführerin angefahren und kam zu Fall. Der Mann wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Walsrode eingeliefert.

