Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pedelec-Fahrer durchbricht Heckscheibe

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.15 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Pedelec-Fahrer die Straße Lange Anwanden in Sindelfingen. Aufgrund seiner Alkoholisierung übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan, prallte gegen das Heck und durchstieß mit seinem Kopf dessen Heckscheibe. Der 22-jährige erlitt durch den Aufprall schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro. Zur Beseitigung der Unfallspuren wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Außerdem waren ein Notarzt, ein Rettungswagen und ein Streifenwagen des Polizeireviers Sindelfingen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell