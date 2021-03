Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Hagen (ots)

Nach seinem Einkauf bei einem Supermarkt in der Schwerter Straße stellte ein 30-Jähriger am Donnerstag (18.03.2021) einen frischen Schaden nach einer Unfallflucht an seinem Auto fest. Der Lüdenscheider sagte den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber, dass er sein Fahrzeug gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt habe und einkaufen gegangen sei. Gegen 21:00 Uhr habe er dann den Schaden am Heck des schwarzen BMW gesehen. Der Verursacher des Unfalls machte sich bei ihm nicht bemerkbar. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei. (sen)

