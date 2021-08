Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Peugeot 508 die L1115 von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Richtung Großbottwar. Bei der Einmündung mit der K1703 wollte er links abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Peugeot 107 eines 34-Jährigen. Durch den Frontalzusammenstoß wurde die 48-jährige Beifahrerin des Peugeot 508 leicht, der Fahrer des Peugeot 107 schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Neben drei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeirevieres Marbach am Unfallort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell