Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrerin verletzt

GesekeGeseke (ots)

Am Montag, um 07:20 Uhr, kam es am Kreisverkehr Ernst-von-Bayern-Straße/Bönninghauser Straße zu einem Unfall. Eine 72-jährige Frau aus Geseke befuhr mit ihrem Mercedes die Ernst-von-Bayern-Straße. Als sie in den Kreisverkehr einbog, übersah sie eine bereits im Kreisverkehr fahrende Radlerin. Die 17-jährige Gesekerin konnte dem Auto nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß durch den die Radfahrerin stürzte. Sie wurde dabei verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1000,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell