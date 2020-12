Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drogenfahrt

LippstadtLippstadt (ots)

Am Sonntag, um 14:45 Uhr, fiel bei einer Kontrolle ein 24-jähriger, in Hessen lebender Mann auf. Er war mit seinem Mercedes auf der Hansastraße unterwegs. Während der Kontrolle gab es Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten Drogen in seiner Kleidung aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. (lü)

