Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Illingen - Einbruch in Werkstatt

WelverWelver (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt am Salzbachweg ein. Sie schlugen ein Fenster ein um ins Innere zu gelangen. Die Täter betraten die Werkstatt, entwendeten jedoch nach erstem Anschein nichts. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. (lü)

