Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin

SelmSelm (ots)

Am Freitagmittag kam es in Selm zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 80 jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 66 jährige Lünenerin übersah die Fahrradfahrerin beim Einbiegen in die Waltroper Str. in Selm und es kam Zusammenstoss zwischen Fahrrad und Auto, wobei die Fahrradfahrerin stürzte. Beide Fahrzeuge wurden nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Fahrradfahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell