Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in Restaurant - Diebe erbeuten Unterhaltungselektronik und Bargeld

Homberg (ots)

Homberg Einbruch in Restaurant Tatzeit: 19.07.2021, 14:00 Uhr bis 20.07.2021, 10:00 Uhr In der Zeit von gestern Mittag bis zum heutigen Vormittag brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Holzhäuser Straße ein. Sie erbeuteten Unterhaltungselektronik und Bargeld. Die Täter brachen im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten des Restaurants ein. Sie durchsuchten den Gast- und Schankraum und stahlen eine Stereoanlage der Marke Onkio, ein Samsung Galaxy-Mobiltelefon, ein Tablet der Marke Lenovo, eine Kellnergeldbörse mit Bargeld sowie eine Kiste Coca-Cola. Mit der Beute flüchteten die Täter durch die von innen entriegelte Haupteingangstür des Restaurants. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

