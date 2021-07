Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Unbekannter Radfahrer versucht 91-Jähriger die Handtasche aus dem Rollator zu stehlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Versuchter Diebstahl einer Handtasche Tatzeit: 18.07.2021, 12:55 Uhr Ein unbekannter Fahrradfahrer versuchte gestern Mittag einer 91-jährigen Schwalmstädterin die Handtasche aus ihrem Rollator zu stehlen. Da die Handtasche sich am Rollator verfing gelang ihm dies nicht. Die 91-Jährige befand sich auf der Verlängerung des Loshäuser Wegs, parallel des Radweges in Richtung Loshausen. Sie saß auf ihrem Rollator und hatten die Handtasche in den Korb des Rollators gestellt. Ein unbekannter Radfahrer, welcher aus Richtung des Radweges kam, versuchte die Handtasche aus dem Korb zu stehlen. Da die Tasche sich jedoch an dem Rollator verhedderte ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Rad in Richtung Loshausen. Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 17 Jahre alt und trug eine gräuliche Oberbekleidung. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

