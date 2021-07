Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar und Melsungen: Beratungsstelle der Polizei am Wochenmarkt

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

"Polizeiladen on Tour" in Nordhessen: Beratung zu den Themen Einbruchschutz und Trickdiebstahl/ Betrug - Termine im Schwalm-Eder-Kreis

Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist im Sommer 2021 wieder in Nordhessen unterwegs und bietet vielerorts kostenlose Beratungen zu Themen wie dem Einbruchschutz an. Diesmal werden die Fachberaterinnen und Fachberater auch verstärkt auf Wochenmärkten zu finden sein und für die Fragen der Menschen in Nordhessen bereitstehen.

Termine und Standorte im Schwalm-Eder-Kreis:

-> Mittwoch, 21. Juli 2021 - von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34560 Fritzlar, Marktplatz

-> Donnerstag, 19. August 2021 - von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34212 Melsungen, Am Markt

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizeilichen Beratungsstelle können Sie direkt vor Ort Ihre Fragen stellen.

Sie erhalten konkrete und sinnvolle Tipps, um die "ungebetenen Gäste" draußen vor der Tür zu belassen. Und sollten Sie uns Fragen zu aktuellen Präventionsthemen stellen, werden wir auch diese gerne beantworten.

Das Team des Polizeiladens freut sich auf Ihren Besuch.

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

