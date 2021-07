Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Brand einer Lagerhalle am 11.07.2021 - Folgemeldung

Homberg (ots)

Homberg

Brand einer Lagerhalle - Folgemeldung Brandzeit: 11. Juli 2021, gg. 17.50 Uhr Auf dem Gelände der ehemaligen Dörnbergkaserne in Homberg (Efze) kam es gestern am frühen Abend zu dem Brand einer Lagerhalle (wir berichteten). Durch einen Mieter der Hallen in der Friedrich-Kramer-Straße wurde der Brand bemerkt und er verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Halle wurde zur Lagerung eines Wohnmobils, mehrerer Gasflaschen und einem Tank mit Dieselkraftstoff genutzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil des Innenbereichs der Halle bereits in Flammen. Die Löscharbeiten wurden durch den austretenden Diesel und die gelagerten Gasflaschen erheblich erschwert. Die Löscharbeiten dauerten bis 00.15 Uhr an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste zeitweise eine Rundfunkwarnmeldung für das Stadtgebiet Homberg/Efze veranlasst werden. Der Verkehr auf der angrenzenden Kreisstraße K 36 musste zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes steht zurzeit nicht fest, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell