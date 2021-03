Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - ½ Kg Marihuana - Fundsache

Soest (ots)

Offensichtlich vergaßen am Mittwochabend (3. März) zwei unbekannte Männer im Jahn-Stadion am Kaiser-Friedrich-Platz ein circa halbes Kilogramm Marihuana, als sie von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes kontrolliert werden sollten und schnell wegliefen. Die Drogen wurden an die Polizei übergeben. Wer Angaben zu den circa 18-jährigen Männern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

