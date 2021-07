Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Randalierer verursachen 2.000,- Euro Sachschaden auf Schulgelände

Homberg (ots)

Homberg

Sachbeschädigungen an Schule Tatzeit: 10.07.2021, 16:00 Uhr bis 12.07.2021, 07:00 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis heute Morgen beschädigten unbekannte Täter Fenster, Mauerwerk und ein Metallgeländer auf dem Gelände einer Schule in der Ziegenhainer Straße. Die Täter rissen das Metallgeländer eines Treppenaufgangs heraus und beschmierten Fenster und Mauerwerk mit einem Filzstift. Zudem leerten sie Mülleimer aus und verteilten gelagerten Metallschrott auf dem Gelände. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

