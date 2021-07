Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Bewohner vertreiben Täter

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus Tatzeit: 11.07.2021, 06:25 Uhr Am Sonntagmorgen brach mindestens ein unbekannter Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Ziegenhainer Straße ein und stahl vorgefundenes Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Haus. Hier brachen die Täter Türen im Kellerbereich sowie zu einem Büro im ersten Obergeschoss auf. Aus dem Büro stahlen die Täter vorgefundenes Bargeld. Als die Täter in einem angrenzenden Wohnbereich das Schlafzimmer betraten wurden sie von den anwesenden Bewohnern bemerkt. Die Täter flüchteten umgehend aus dem Wohnhaus. Von einem Täter ist nur gekannt, dass er dunkel gekleidet war. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell