Polizei Homberg

POL-HR: Brand eines Fachwerkhauses - Keine Personen verletzt

Homberg (ots)

Jesberg/Elnrode-Strang

Brand eines Wohnhauses Brandzeit: Donnerstag, 08.07.2021; 08:15 Uhr

Brand eines Wohnhauses mit hohem Sachschaden. Es wurden keine Personen verletzt.

Brand eines Wohnhauses im Fahrtweg in Elnrode-Strang. Durch in der Nähe befindliche Bauarbeiter wurde gegen 08:15 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass ein Brand in einem dortigen Wohnhaus ausgebrochen war. Sofort wurden die Bewohner des Hauses durch die Bauarbeiter informiert, die daraufhin das Wohnhaus noch rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten. Die umgehend eingetroffene Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. An dem betroffenen Fachwerkhaus entstand hoher Sachschaden. Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________ Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Jens Breitenbach Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell