POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Auto schleuderte durch die Luft

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 7.7.2021 ereignete sich gegen 6.50 Uhr ein Alleinunfall auf der K 38 in Füchtorf, bei dem sich ein 31-jähriger leicht verletzte. Der Sassenberger war mit seinem Pkw auf der Milter Straße in Richtung Milte unterwegs. Vor der Einmündung "Düpe" kam der Mann mit seinem Auto am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dann stieß das Fahrzeug gegen die Zufahrt einen Feldes, schleuderte dadurch in die Luft und blieb auf der anderen Seite der Zufahrt stehen. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden an dem Auto und dem Weidezaun wird auf 4.050 Euro geschätzt.

