Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Fahrräder innerhalb weniger Stunden gestohlen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.7.2021 stahlen unbekannte Täter zwischen 18.45 Uhr und 23.45 Uhr an der Bahnhofstraße in Oelde zwei Fahrräder. Das schwarze Mountainbike der Marke Haibike und das schwarze Mountainbike-Pedelc, mit blauer Schrift standen auf dem Bahnhofsvorplatz. Des Weiteren wurde zwischen Samstagnachmittag (3.7.201, 15.30 Uhr) und Montagmorgen (5.7.201, 8.00 Uhr) auf der Bahnhofstraße, Höhe eines Friseurgeschäfts ein schwarzes Pedelec der Marke Vanmoot entwendet. Wer hat die Diebstähle beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

