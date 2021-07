Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schlangenlinien fahrend aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 6.7.2021 beobachtete eine Polizeistreife gegen 1.30 Uhr einen Fahrradfahrer, der die Neubeckumer Straße in Beckum befuhr. Da der 63-Jährige wiederholt in Schlangenlinien fuhr, hielten die Beamten den Mann an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Neubeckumer deutlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest, so dass dem 63-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des Alkoholwerts sowie der deutlichen Ausfallerscheinungen stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell