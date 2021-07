Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Aufmerksamer Nachbar beobachtete Fahrraddiebstahl

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.7.2021 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 9.35 Uhr einen Fahrraddiebstahl an der Ostenfelder Straße in Beelen. Der 60-Jährige informierte den 53-jährigen Besitzer, der dem Tatverdächtigen folgte. Der Beelenr holte den 49-Jährigen wenig später ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen aus Elsen ein. Des Weiteren klagte der Mann über Schmerzen, so dass sie einen Rettungswagen für ihn anforderten.

