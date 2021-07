Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann trat auf Beckumer ein

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.7.2021 schlug und trat ein Mann gegen 13.45 Uhr auf einen Beckumer an der Straße Am Hirschgraben in Beckum ein. Der 26-Jährige hielt sich draußen auf, als drei Personen auf ihn zugingen. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 49-jähriger Neubeckumer auf den Jüngeren einschlug und ihn auch am Boden liegend trat. Eine Anwohnerin schaltete sich ein und trennte die Männer. An der Tat, bei der es um finanzielle Streitigkeiten ging, soll auch ein 22-Jähriger beteiligt sein. Bei der Schlägerei wurde der 26-Jährige leicht verletzt, er suchte später selbstständig ein Krankenhaus auf.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell