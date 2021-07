Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 2.7.2021 setzten unbekannte Personen gegen 22.30 Uhr eine Mülltonne an der Rosenstraße in Warendorf in Brand. Der Hausmeister entdeckte das Feuer und löschte dieses. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass der Brand nicht auf das Schulgebäude übergriff. Wer hat dort verdächtige Personen beobacht? Wer kann Angaben zu den Personen oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell