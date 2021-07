POL-WAF: Ahlen. Mehrere Geschäftseinbrüche

Polizei Warendorf

In der Nacht zu Sonntag, 4.7.2021 gab es zwei Geschäftseinbrüche in Ahlen. Der oder die Täter brachen in eine Reinigung an der Warendorfer Straße und in eine Änderungschneiderei an der Weststraße ein. Neben Bargeld erbeutete der Einbrecher noch eine Tasche. Des Weiteren versuchte ein Unbekannter gegen 2.30 Uhr in einen Geschäftsraum eines Maler und Architekturunternehmens an der Warendorfer Straße einzubrechen. Als sich der Inhaber dort bemerkbar machte, ließ der Täter von dem Einbruch ab. Wer hat an der Weststraße oder Warendorfer Straße verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

