POL-WAF: Ahlen. Mit Pedelec gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.7.2021, 0.50 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pedelec gegen ein Auto, als er den Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Beckumer Straße in Ahlen verlassen wollte. Der Ahlener stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da der Pedelcfahrer alkoholisiert war.

