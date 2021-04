Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe klauen Sommerreifen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben aus einer Tiefgarage einen Satz Sommerreifen inklusive Felgen gestohlen. Der Diebstahl war am Dienstag festgestellt worden. Vermutlich waren die Diebe zwischen Gründonnerstag und Dienstagmorgen in die Tiefgarage eingedrungen und stahlen die Räder. Sie lagerten auf dem Fahrzeugstellplatz des Geschädigten. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

