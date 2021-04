Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstag in der Erlenbacher Straße leicht verletzt worden. Wegen der am Morgen tiefstehenden Sonne erkannte die 35-Jährige einen am Straßenrand parkenden Kleintransporter nicht rechtzeitig. Ihr Auto prallte gegen den Wagen, dabei wurde die Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Er wird von der Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell