Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Pedelec

Inden (ots)

Am Samstag, 17.04.2021, wurde ein Pedelec-Fahrer in Inden bei einem Sturz leicht verletzt.

Gegen 12:00 Uhr war eine 64-jährige Frau aus Inden mit ihrem Pkw auf der Oberstraße in Richtung Feldgasse unterwegs. Sie war auf der Suche nach einer bestimmten Hausnummer und fuhr deshalb langsam. Dann entschied sie sich zu wenden, um ihr Auto in Fahrtrichtung Burgstraße parken zu können. Deshalb lenkte sie ihren Pkw nach links. Dabei sah sie nicht, dass ein Pedelec-Fahrer offenbar dabei war, sie zu überholen. Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, dennoch stürzte der 77-jährige Radfahrer aus Inden durch das unvorhersehbare Wendemanöver. Er hatte sich aufgrund des langsamen Fahrtempos der 64-Jährigen dazu entschieden, links an dieser vorbeizufahren. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell