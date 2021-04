Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge bei Auffahrunfall

Jülich (ots)

Am Freitag kam es auf der Neusser Straße zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 59jähriger Jülicher mit seinem Pkw aus Richtung Mersch in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Shell-Tankstelle fuhr er auf das Heck des verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 32jährigen Jülichers auf. Durch den Aufprall beschleunigt, schob dieses Fahrzeug wiederum zwei Weitere aufeinander. Beim Zusammenstoß wurde der 32jährige Jülicher, sowie seine 20jährige Beifahrerin leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.16000 Euro. Der Führer des vordersten Pkw entfernte sich nach kurzer Inaugenscheinnahme der Anstoßstelle am eigenen Pkw, ohne sich um die weiter Unfallaufnahme zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Er und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei in Verbindung zu setzen.

