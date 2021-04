Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe an Supermärkten im Kreis unterwegs

Kreis Düren (ots)

Taschendiebe entwenden in den vergangenen Tagen offenbar gezielt die Geldbörsen älterer Männer auf Supermarktparkplätzen.

Der Polizei Düren liegen bereits mehrere Anzeigen mit einer ähnlichen Vorgehensweise und Täterbeschreibung vor. Auf Supermarktparkplätzen, an den Pfandstationen der Geschäfte oder in der Schlange beim Bäcker entwendeten die Täter in allen Fällen Geldbörsen aus den Gesäßtaschen älterer Männer. Dabei gehen sie zu zweit vor: Während einer mit etwas Abstand Wache hält, nimmt der andere geschickt das Portemonnaie an sich. Dabei nutzen die Diebe Situationen wie das Warten in der Schlange, das Abstellen des Einkaufswagens oder die Pfandabgabe. Bisher sind der Polizei Vorfälle in Langerwehe, Merzenich und Düren bekannt. Im Februar ging die erste Anzeige ein. Videoaufnahmen zeigen zwei männliche Täter, die etwa 30 Jahre alt und unauffällig gekleidet sind.

Die Taschendiebe nutzen hier gezielt Situationen aus, in denen die Opfer sich auf alltägliche Vorgänge konzentrieren und abgelenkt sind. Um in derartigen Situationen nicht ebenfalls zum Opfer von Dieben zu werden, sollten Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper, am besten in geschlossenen Taschen aufbewahren. Werden Sie misstrauisch, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen oder Sie anrempeln. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zudem eindringlich darauf hin, dass Geheimnummern und Pin-Codes nicht auf Zetteln notiert in der Geldbörse aufbewahrt werden sollten.

