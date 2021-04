Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verkehrsunfälle in Düren

Düren (ots)

Am Donnerstag kam es in Düren zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 08:40 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Wagen die Bahnstraße in Richtung Monschauer Landstraße. Auf Höhe der Hausnummer 51 wollte er nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Da ihm Autos entgegenkamen, bremste er bis zum Stillstand ab, um die Entgegenkommenden passieren zu lassen. Dies sah der nachfolgende Autofahrer, ein 37-jähriger Dürener, zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Vordermann auf. Dabei wurde er leicht verletzt und musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des ersten Wagens, ebenfalls wohnhaft in Düren, blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die betroffene Fahrspur der Bahnstraße zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der Veldener Straße an der Kreuzung zur Fritz-Erler-Straße. Dort war es gegen 11:50 Uhr angeblich zu einem Zusammenstoß zwischen einer 72-jährigen Radfahrerin und einem Lkw gekommen. Vor Ort gab die leicht verletzte Radfahrerin an, sie habe rechts neben dem Lkw an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Straße gestanden. Als die Ampel auf Grün umsprang, sei sie losgefahren, der Lkw ebenfalls. Dabei sei es zu einem leichten Kontakt gekommen, sie sei ins Straucheln geraten und auf den Gehweg gekippt. Der Lkw-Fahrer, ein 32-jähriger Dürener und ein Zeuge gaben an, die Radfahrerin sei während der Rotlichtphase rechts an dem Lkw vorbeigefahren und sei von selbst ins Straucheln geraten. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Die Fahrradfahrerin wurde von Rettungskräften zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

