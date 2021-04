Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, 89-Jährige bei Verkehrsunfall in Bretzenheim verletzt

Mainz-Bretzenheim (ots)

Mittwoch, 08.04.2021, 17:45 Uhr

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Mainz-Bretzenheim, bei dem eine 89-Jährige Frau verletzt wurde.

Die 89-Jährige aus Mainz-Bretzenheim überquerte am gestrigen Abend im Bereich der Faulhaberstraße, ihr Fahrrad schiebend, die Straße. Hierbei wurde sie von einem 50 -Jährigen Autofahrer, beim Einparken in eine Parklücke, vermutlich übersehen. Das Fahrzeug touchierte die 89-Jährige, wodurch diese samt Fahrrad zu Fall kam. Sie zog sich mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes und Gesichtes zu. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell