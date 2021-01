Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro hat ein bislang Unbekannter bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend in der Wolfartsweierer Straße verursacht und ist anschließend davongefahren.

Nach Zeugenangaben fuhr gegen 23:30 Uhr der Verursacher auf der Wolfartsweierer Straße in Richtung Durlach und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge beschädigte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkws. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle.

Da beide Zeugen vor Ort unterschiedliche Angaben über das Fahrzeug des Verursachers machen ist das Polizeirevier Karlsruhe - Durlach auf der Suche nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/4907311 zu melden.

