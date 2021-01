Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee- Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Karlsruhe (ots)

Schmuck und Bargeld von mehreren tausend Euro haben Diebe am Dienstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Friedrichstal erbeutete. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt.

Zwischen 12:30 Uhr und 19 Uhr gelangten die Eindringlinge gewaltsam über die Terrassentür in das Haus. Hier durchsuchten sie nahezu alle Räume und öffneten Schränke sowie Schubladen. Die aufgefundenen Wertgegenstände nahmen die Diebe an sich und verschwanden mithilfe eines aufgefundenen Haustürschlüssels über die Eingangstür nach draußen.

Zeugen die im Bereich" Am Waldfriedhof" verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell