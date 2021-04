Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Brand auf Sportplatz

Mainz-Lerchenberg (ots)

Freitag, 02.04.2021, um 00:22 Uhr

In der Nacht von Freitag, 02.04.21 wurde um 00:22 Uhr auf dem Sportplatz Mainz-Lerchenberg, in der Rilkeallee, ein größeres Feuer, durch Passanten festgestellt, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Bei dem Feuer wurden ein Holztisch sowie vier Bänke eines Sportclubs stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Feuer oder dessen Verursacher geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell