Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Diebe haben drei Transporter aufgebrochen. Aus zwei Fahrzeugen stahlen sie Werkzeug, das dritte Fahrzeug war schon leer.

In Lückerath brachen Diebe die Hecktür eines Fiat Doblo (Van) auf. Der Wagen parkte zwischen dem 07.11., 22:30 Uhr und dem 09.11., 09:30 Uhr am Fahrbahnrand der Graf-Adolf-Straße. Erst beim Kunden bemerkte der Mitarbeiter, dass aus dem Fahrzeug eine Vielzahl von Werkzeugen der Marke Bosch und Makita gestohlen worden war.

Zwischen dem 06.11., 16:30 Uhr und dem 09.11., 07:15 Uhr stand ein Renault Master Kastenwagen in der Herkenrather Straße in Sand am Straßenrand. Diebe brachen die Heckklappe des Transporters auf, fanden jedoch kein Werkzeug auf der Ladefläche. Da das Fahrzeug in der vergangenen Zeit bereits schon einmal aufgebrochen worden war und Werkzeug fehlte, werden keine Maschinen und kein Werkzeug mehr im Fahrzeuginneren gelagert.

Ebenso brachen Unbekannte einen Fiat Doblo (Van) auf, der über Nacht (08.11., 20:00 Uhr auf den 09.11, 06:00 Uhr) in Herkenrath an der Straße Herrenstrunden parkte. Nachdem die Hecktür geöffnet wurde, stahlen die Täter mehrere volle Werkzeugkoffer.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

