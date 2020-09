Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbruch in Handyshop

Karlsruhe (ots)

Smartphones, Smartwatches sowie Tablets in bislang unbekannter Höhe hat ein Dieb am frühen Sonntagmorgen in einem Geschäft im Kraichgau-Center erbeutet.

Gegen 04:40 Uhr verschaffte sich der Dieb über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in den Laden. Die auf einem Tisch ausgelegte und alarmgesicherte Ware nahm er mit brachialer Gewalt an sich. Durch die damit verbundene Alarmauslösung ließ der Eindringling von seinem weiteren Vorhaben ab und verschwand bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen die am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Kraichgau-Centers verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252 504610 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell