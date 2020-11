Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 3 Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern (09.11.) gegen 11:10 Uhr ist es auf dem Rather Weg im Ortsteil Frankenforst zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden gekommen.

Eine 34-jährige Kölnerin in einem Mercedes bog in Höhe der Anschlussstelle BAB 4 auf die Autobahn in Fahrtrichtung Köln ab.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegen kommenden 24-jährigen Odenthalers in einem Mini, der in Richtung Köln-Rath unterwegs war. Sie stieß mit dem Mini frontal zusammen und durch den Zusammenstoß prallte der Mini ab und kollidierte mit einem Mercedes einer 49-jährigen Overatherin, die von der Autobahn abbiegen wollte und mit ihrem Wagen gerade stand.

Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 58.000 Euro geschätzt. (ct)

