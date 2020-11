Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Einfamilienhaus

OdenthalOdenthal (ots)

Am Freitag (06.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 15:45 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wingensiefener Straße in Odenthal- Glöbusch ein. Der oder die Täter gelangten über eine Terrassentür ins Haus, durchsuchten alle Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

