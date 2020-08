Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr kam es an der Kreuzung Breite Straße / Bergstraße / Alte Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 58-jährige Radfahrer habe an der Kreuzung die Vorfahrt einer 66-jährigen Autofahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

