POL-OH: Unfallmeldung

Haunetal - Am Dienstag, (02.03.), gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 69-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem Daimler Chrysler und ein 49-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Ford Mondeo die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. Zwischen Neukirchen und Rhina überholte der Mann aus Ludwigsau den Daimler Chrysler des Mannes aus Hauneck. Anschließend setzte sich der 49-jährige Mann mit seinem Mondeo vor den Daimler und bremste diesen bis nahezu zum Stillstand aus. Nun wollte der 69-jährige Daimlerfahrer seinerseits links im zweispurigen Bereich überholen und an dem Mondeo des Vordermannes vorbeifahren. In diesem Moment zog der 49-jährige Mondeofahrer aus Ludwigsau ebenfalls nach links und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

