Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Laterne umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Burghaun (ots)

Am 02.03.2021 stellte die RhönEnergie GmbH fest, dass in Burghaun-Rothenkirchen, in der Brunnenstraße, gegenüber der Nr. 38, eine Laterne umgefahren wurde. Der etwa 6 m lange Laternenmast wurde komplett umgeknickt. An der Unfallstelle sind deutlich Reifenspuren erkennbar. Der Schaden liegt bei etwa 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hünfeld bittet unter 06652/96580 um Hinweise. Wer hat etwas von dem Unfall und dem Verursacher mitbekommen? Wer kann den Zeitraum des Unfallgeschehens näher eingrenzen? Wer hat im Bereich Rothenkirchen ein Fahrzeug, eventuell auch ein Traktor, mit beschädigtem linken Vorderrad bemerkt?

gefertigt: POK Brreidung, Polizeistation Hünfeld

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

