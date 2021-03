Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall im Kreisverkehr

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Friedewald - Am Dienstag (02.03.), um 0:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Eschwege mit seinem Opel Insignia die Anschlussstelle der A4 in Richtung Friedewald. Bei schlechten Sichtverhältnissen erkannte der 53-Jährige den dortigen Kreisverkehr zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und einlenken. Der Mann aus Eschwege fuhr mit seinem Auto über den Kreisverkehr geradeaus und auf der gegenüberliegenden Seite über die Schutzblanke in den anliegenden Graben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

