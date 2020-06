Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Verdacht des Diebstahls von Fahrrad und E-Bike-Akku

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 16.06.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch macht ein 48-Jähriger Fahrradfahrer durch sein verdächtiges Verhalten auf sich aufmerksam.

Als dem Mann gegen 01:00 Uhr eine Funkstreife der Mainzer Neustadtinspektion im Bereich der Herrmann-Ehlers-Straße entgegenfährt, wirft dieser einen zuvor in der Hand gehaltenen Gegenstand weg und beschleunigt seine Fahrt. In der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass es sich bei dem Gegenstand um einen demontierten Fahrradgepäckträger samt integriertem E-Bike-Akku handelt. Hinzu kommt, dass sich ein "geknacktes" Schloss am Gefährt des Kontrollierten befindet, er einen Seitenschneider mit sich führt und deutlich nach Alkohol riecht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergibt einen Wert von 2,21 Promille. Aufgrund dessen kommt auf den Mann nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Ob sowohl das Fahrrad der Marke Kettler, Farbe Schwarz, als auch der Gepäckträger samt E-Bike-Akku gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

