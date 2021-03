Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit verletzter Person

Köddingen - Am Sonntag (28.02.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 19 Jahre alter Kradfahrer aus Lauterbach mit seinem roten BMW Kraftrad die "Meicheser Straße" von Meiches nach Köddingen. Zur gleichen Zeit befuhr ein junger Autofahrer mit seinem Opel die Straße vor dem jungen Kradfahrer. Kurz vor einer 70er-Zone bremste der Autofahrer sein Fahrzeug ab, gleichzeitig überholte der Kradfahrer den Autofahrer. Dabei verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam zu Fall und rutschte im "Felsenweg" gegen einen Zaun. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.500 EUR.

Zusammenstoß in Kreuzung

Alsfeld - Am Montag (01.03.), gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem schwarzen Opel die Hersfelder Straße in Alsfeld. Als der Fahrer nach links in die Schellengasse einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten grauen Mercedes, der den Pfarrwiesenweg befuhr und geradeaus in die Hersfelder Straßen fahren wollte. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 8.500 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Fischbach - Am Dienstag (02.03.), gegen 3:20 Uhr, befuhr ein 31 Jahre alter Fahrzeugführer aus Groß-Gerau mit seinem weißen Renault die L3145 aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Willingshausen. Bei Nebel kam der junge Mann in Höhe der zweiten Einmündung nach Fischbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr ein Verkehrszeichen und landete im Graben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.250 EUR. Beim Überfahren des Verkehrsschildes riss bei dem Renault die Ölwanne wodurch Öl in den Straßengraben lief. Zur Verhinderung von möglichen Umweltschäden musste der Straßengraben großflächig ausgebaggert werden.

Polizeistation Alsfeld

