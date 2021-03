Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autowerkstatt - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Autowerkstatt

Lautertal/Engelrod - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht auf Montag (01.03.) auf das Grundstück einer Werkstatt in der Eichelhainer Straße und brachen einen Lagercontainer auf. Im Anschluss stiegen sie in das Hauptgebäude ein und stahlen mehrere Katalysatoren im Wert von circa 3.000 Euro. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Herbstein - Zwischen Sonntagmittag (28.02.) und Montagmorgen (01.03.) versuchten Unbekannte in der Hessenstraße in eine Bäckerei einzubrechen. Die Täter machten sich erfolglos an einer Schiebetür zu schaffen und verursachten 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell