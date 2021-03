Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Begegnungsverkehr - eine Person leicht verletzt

Petersberg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Petersberg und Margretenhaun zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wobei eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Landesstraße 3174 von Petersberg in Richtung Margretenhaun. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, so dass die entgegenkommende Pkw-Fahrerin nach links auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kam. Im Pkw des Unfallverursachers wurde eine Person leicht verletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Derzeit kommt es in diesem Bereich zu Behinderungen, die Polizei leitet den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

gefertigt: PHK Wingenfeld / E 31

