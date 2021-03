POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Ronshausen- Zwischen Samstag (27.02.) und Sonntag (28.02.) parkte eine Ronshäuser Pkw-Fahrerin ihren blauen VW-Polo in der Poststraße am rechten Fahrbahnrand. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw am Rücklicht und am Kotflügel hinten links beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes fuhr der Unfallverursacher vermutlich ein einspuriges Fahrzeug. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0.

