POL-OH: Unfallmeldungen der Polizei Bad Hersfeld

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Freitag (26.02.), gegen 10:00 Uhr, parkte ein 78-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen BMW X3 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Asbach. Als er gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen seinen BMW X3 gestoßen sein muss und ihn hinten links beschädigte.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeistation zu wenden oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall durch nicht ausreichend gesichertes Fahrzeug

Heringen - Am Samstag (27.02.), gegen 14:45 Uhr, hielt ein 19-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Opel Vivario am linken Fahrbahnrand der Straße Kiesgrube in Widdershausen zum Be- bzw. Entladen. Dabei unterließ er es, dass Fahrzeug ausreichend zu sichern, sodass es nach seinem Aussteigen die Straße hinunterrollte und gegen den Seat Leon eines 55jährigen Mannes stieß, der sein Fahrzeug auf einer Hofeinfahrt geparkt hatte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.950 Euro.

