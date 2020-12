Polizeipräsidium Konstanz

Einen Anruf von einem Betrüger hat ein 67-Jähriger aus St. Georgen am Dienstag gegen 11.30 Uhr erhalten. Der Unbekannte gab vor, das der Angerufene eine Reise und Bargeld gewonnen hätte. Für die Überweisung des vermeintlichen Geldbetrages wollte der Betrüger dann die Bank- und Kontodaten seines Opfers erfragen. Der 67-Jährige durchschaute schnell diese Betrugsmasche und beendete das Telefonat.

Die Polizei warnt vor diesen derzeit vermehrt aufkommenden Betrugsversuchen über das Telefon. Egal ob sie sich als "Polizeibeamte", Mitarbeiter von Microsoft, als Enkel oder, wie in diesem Fall, mit einem Gewinnversprechen melden: das Ziel der Ganoven ist es, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Den redegewandten und überzeugend auftretenden Betrügern gelingt es immer wieder, die zumeist älteren Personen am Telefon mit Lügen und falschen Behauptungen einzuwickeln und dann zu unbedachten Spontan-Aktionen zu überreden. Tipps und Tricks, um sich gegen solche Anrufe zu schützen, erhält man telefonisch bei jeder Polizeidienststelle und auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

